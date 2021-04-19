Происшествия

Жилой дом сгорел из-за неосторожности в Куньинском районе

Жилой дом сгорел в деревне Пески Куньинского района. Пожар произошел 18 апреля в 16.30, причина - неосторожное обращение с огнем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По той же причине загорелся дом в деревне Кирово Псковского района. Сообщение о пожаре поступило 18 апреля в 17.01. Выгорело строение погреба.

В 17.44 в СНТ «Дачное» в Гдовском районе сгорела баня. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли три дома и три хозпостройки.