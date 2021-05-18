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Происшествия

Опочанин ушел на прогулку в лес и не вернулся

19.05.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

33-летний мужчина пропал в городе Опочка 18 мая. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сергей Федоров ушел на прогулку в лес и не вернулся. Приметы: рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Мужчина был одет в темно-серую куртку, светло-серую спортивную кофту с капюшоном, темно-серые штаны и черные кожаные ботинки. С собой он имел красно-черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: #Опочецкий район #пропал человек #поисковики
Источник: Псковская Лента Новостей
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