Балкон горел в многоквартирном доме в Печорах

Балкон двухкомнатной квартиры в пятиэтажном многоквартирном жилом доме горел в Печорах на улице Заводской из-за неосторожного курения вчера, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 14:03. Огнем поврежден компьютерный стул. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Огнеборцами спасен ребенок 2018 года рождения.