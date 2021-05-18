Происшествия

Установлены причастные к повреждению памятника Неизвестному солдату в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники полиции установили несовершеннолетних, которые могут быть причастны к повреждению памятника Неизвестному солдату в Великих Луках. В настоящее время решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Напомним, инцидент на территории братского кладбища произошел сегодня, 26 мая, в период с 9.00 до 11.00. От огня пострадал памятник Неизвестному солдату. Пожар уже потушили, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.

Смотрите также Памятник Неизвестному солдату в Великих Луках пострадал от огня из-за вандалов

На месте происшествия были замечены трое несовершеннолетних детей — девочка в возрасте около 13 лет и два мальчика в возрасте от 7 до 8 лет. Все трое передвигались на велосипедах марки «Стелс».