Незаконную продажу крепкого алкоголя пресекли в Псковском районе

Незаконную продажу алкогольной продукции пресекли в деревне Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
Согласно требованиям законодательства, индивидуальные предприниматели могут рознично продавать только пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. При этом в магазине в деревне Кусва рознично продавали крепкий алкоголь.
В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Псковской области предпринимателя привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.