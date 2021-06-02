Происшествия

Пскович нашел своего брата мертвым после ночной драки

Псковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который до смерти избил своего 48-летнего брата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 16 на 17 января двое братьев находили по месту своего жительства в деревне Тямша и распивали спиртные напитки. В ходе возникшего на бытовой почве конфликта между ними произошла драка. младший брат нанес множество ударов топором, а также руками и ногами по голове, телу и конечностям оппонента. После этого он продолжил употреблять алкоголь, а его брат с полученными телесными повреждениями ушел в соседнюю комнату.

Проснувшись утром 17 января, младший брат обнаружил своего родственника мертвым в коридоре. После этого он отправился в правоохранительные органы и признался в преступлении.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.