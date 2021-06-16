Происшествия

Мужчина утонул во время купания в Новосокольническом районе

Мужчина утонул во время купания в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, это произошло 16 июня около 12.00 на реке Рачица, рядом с населенным пунктом Марьино.

45-летний мужчина пошел купаться и утонул. Тело подняли из воды брат погибшего и его приятель, которые отдыхали вместе с ним.

По предварительной информации, причиной трагедии стало употребление спиртного перед купанием. По факту смерти человека следователи проводят проверку.

В следственном управлении напомнили, что купание и алкоголь несовместимы. Рекомендуется избегать употребления спиртных напитков во время отдыха на воде. Особенное внимание нужно уделить детям, если они отдыхают вместе со взрослыми. В 2020 году в Псковской области было несколько случаев гибели детей на воде.