Происшествия

Великолучанка перевела мошеннику 100 тысяч рублей

40-летняя жительница Великолукского района перевела мошеннику 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на нее кредит. Чтобы избежать этого «противоправного деяния» мужчина порекомендовал великолучанке самой незамедлительно взять кредит, а затем полученные деньги обналичить и перевести на «безопасный счет».

«Собеседница последовала этому "совету" и перечислила 100 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что ее ввели в заблуждение мошенники, обратилась за помощью в полицию», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.