Происшествия

В Новосокольниках осудили похитителей железнодорожных подкладок

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух похитителей железнодорожных подкладок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что обвиняемые прибыли к кладовой сборного помещения линейного участка станции, предназначенной для временного размещения материальных ценностей. У одного из злоумышленников был ключ от входной двери, благодаря чему мужчины вынесли со склада 40 железнодорожных подкладок как металлолом верхнего строения пути.

Похищенное подсудимые продали и поделили пополам вырученные деньги. Так, они причинили компании «РЖД» ущерб на общую сумму более 2 000 рублей.

Новосокольнический районный суд поддержал обвинение мужчин по части 2 статьи 158 УК РФ и назначил каждому из них 100 часов исправительных работ.