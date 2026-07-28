Росгвардейцы пресекли на Запсковье кражу на более чем 6 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 27 июля пресекли в Пскове кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 21.00 сотрудники, патрулируя улицы города, получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали граждан 1985 и 1989 года рождения, которые похитили из торгового зала товара-материальные ценности на сумму более шести тысяч рублей.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.