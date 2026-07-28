Мужчина утонул в реке Великой в Островском округе

Процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в Островском округе тела мужчины с признаками утопления проводят следственные органы СК России по Псковской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями регионального следственного управления, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водных объектах. Купание в необорудованных местах, а также нахождение у воды в состоянии алкогольного опьянения значительно увеличивают риск трагических последствий.