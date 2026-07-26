 
Происшествия

В Великих Луках ищут пропавшего на набережной Ловати мужчину

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Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Дмитрия Старова, 1970 года рождения. По имеющимся данным, последний раз он выходил на связь с родственниками 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловать. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 50 – 54 года, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную кепку,синий бушлат, черный свитер и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

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