В Великих Луках ищут пропавшего на набережной Ловати мужчину

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Дмитрия Старова, 1970 года рождения. По имеющимся данным, последний раз он выходил на связь с родственниками 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловать. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 50 – 54 года, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную кепку,синий бушлат, черный свитер и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.