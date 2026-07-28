«Правоохранители» обманули невельских и островских пенсионеров почти на 2 млн рублей

Неизвестные злоумышленники под видом правоохранителей и менеджеров по телефону обманули пенсионеров из города Острова и Невельского муниципального округа на сумму около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Неизвестные злоумышленники по телефону ввели в заблуждение пожилых граждан и завладели их деньгами под предлогами необходимости декларирования сбережений, а также при осуществлении на интернет-сайте операции купли-продажи автомобильного двигателя. В результате потерпевшие лишились около двух миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.