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«Правоохранители» обманули невельских и островских пенсионеров почти на 2 млн рублей

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Неизвестные злоумышленники под видом правоохранителей и менеджеров по телефону обманули пенсионеров из города Острова и Невельского муниципального округа на сумму около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Неизвестные злоумышленники по телефону ввели в заблуждение пожилых граждан и завладели их деньгами под предлогами необходимости декларирования сбережений, а также при осуществлении на интернет-сайте операции купли-продажи автомобильного двигателя. В результате потерпевшие лишились около двух миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«Не доверяйтесь неизвестным «доброжелателям» в Сети, по телефону или в мессенджерах. Критически относитесь к поступающей информации и не вступайте с незнакомцами в долгий диалог. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию и соответствующее банковское учреждение», — напомнили псковичам в полиции.
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