Жилой дом на две половины горел в Острове из-за неосторожного курения

Жилой дом на две половины горел в Острове на улице Островских Молодогвардейцев в субботу утром. Дом и кровля повреждены огнем по всей площади, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 12:21 на улице Кузнечной в Стругах Красных сгорели две хозяйственные постройки. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасены жилой дом и гараж. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники.

В ночь на воскресенье на улице Октябрьской в Плюссе сгорели бесхозное строение и хозяйственная постройка. Причина – предположительно, неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом. Привлекались четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.