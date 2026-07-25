 
Происшествия

В Пушкиногорском округе снова загорелся мусорный полигон

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В Пушкиногорском муниципальном округе вновь возникло возгорание мусорного полигона. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Опять на нашей свалке возникло возгорание! Сначала сотрудники МЧС обеспечивали тушение возникших очагов, но со вчерашнего вечера начали работы по засыпке территории грунтом», - подчеркнула глава муниципалитета.

Она добавила, что всю прошедшую ночь, до 6 утра, сотрудники дорожных служб и МЧС локализовали очаги возгорания. Отдельно Оксана Филиппова поблагодарила водителей камазов, бульдозера, экскаватора.

 

«Благодарю за оперативность и помощь руководителей дорожных служб района С.И.Журавлева, А.В.Костылева, руководителя "Пскоавтодора" Павла Кипрушева, правительство области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Со своими коллегами, заместителем Александром Коротоножкиным и начальником управления ЖКХ Юрием Егоровым, постоянно находимся на объекте. За ночь выполнен большой объем работ, которые продолжаются», - резюмировала глава округа.

Как уточнили в МЧС России по Псковской области, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, ранее подобное возгорание возникло в мае из-за пала травы. 

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