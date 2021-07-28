Происшествия

Пскович украл 23 плитки шоколада и лишился свободы

20-летний житель Пскова осужден за кражу из магазина 23 плиток шоколада и 5 банок тушенки. Приговор вынес мировой судья судебного участка №27, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В суде установлено, что 6 ноября 2020 года в период с 15.00 до 15.30 молодой человек находился в помещении торгового зала. Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, он взял со стеллажей 23 плитки шоколада «Милка» и 5 банок тушенки, положил похищенное в сумку и прошел расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар. Материальный ущерб составил 3031 рубль 45 копеек.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в вид виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.