Похитителя виски задержали в Пскове

Гражданина, совершившего хищение виски, задержали росгвардейцы в Пскове 21 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 2:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Пскова, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку виски.