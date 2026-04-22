 
Происшествия

Великолучане и псковичи перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Неизвестные злоумышленники, представляясь менеджерами, налоговиками и сотрудниками других организаций, обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы с использованием телефонов и мессенджеров предлагали собеседникам во избежание крупных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет» или произвести их декларирование. А некоторых пользователей махинаторы оставили без денег, пообещав организовать для них дополнительный заработок за счет инвестиций в Сети.

Потерпевшие, среди которых оказались пенсионеры, учащиеся, самозанятые, обратились за помощью в полицию. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего. 

