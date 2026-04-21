Короткое замыкание за сутки стало причиной двух пожаров в Псковской области

Возгорание жилого дома произошло в деревне Великое Село Порховского муниципального округа 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5:55. В жилом доме сгорела кровля, сам дом выгорел изнутри по всей площади. К ликвидации привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 20:30, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в жилом доме в деревне Глубокое Опочецкого округа. В квартире огонь повредил стену в комнате, на втором этаже повреждена кровля. Жилой дом огнеборцами спасен. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.