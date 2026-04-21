 
Происшествия

Короткое замыкание за сутки стало причиной двух пожаров в Псковской области

0

Возгорание жилого дома произошло в деревне Великое Село Порховского муниципального округа 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 5:55. В жилом доме сгорела кровля, сам дом выгорел изнутри по всей площади. К ликвидации привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 20:30, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в жилом доме в деревне Глубокое Опочецкого округа. В квартире огонь повредил стену в комнате, на втором этаже повреждена кровля. Жилой дом огнеборцами спасен. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026