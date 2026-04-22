12 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за сутки

12 случаев пала травы зафиксировали в регионе за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Два возгорания травы произошли в Псковском муниципальном округе. В Великолукском округе, Бежаницах, Гдове, Дно, Локне, Невеле, Новосокольниках, Пустошке, Пушкинских Горах и Усвятах - по одному. Общая площадь возгорания составила 11,23 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. 

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

