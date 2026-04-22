Водонапорную башню спасли при пожаре в Невеле

Два возгорания ликвидировали в Невеле и Невельском муниципальном округе за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 12:57 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Максима Горького в Невеле. Огнеборцы МЧС России спасли водонапорную башню и бесхозное строение. Привлекались три специалиста и одна единица техники.

В 13:22 в деревне Топоры Невельского округа произошло возгорание неэксплуатируемого строения и двух надворных построек. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.