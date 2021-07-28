Происшествия

Иностранца обвиняют в попытке дать взятку псковскому таможеннику

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в попытке дать взятку таможеннику, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В мае водитель для беспрепятственного прохождения таможенного контроля без необходимых документов на МАПП Бурачки Псковской таможни пытался дать старшему инспектору таможенного поста денежное вознаграждение в размере 100 евро.

Инспектор уведомил об этом начальника Псковской таможни. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.