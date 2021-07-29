Происшествия

В Пскове ночью подожгли автомобиль

Автомобиль «Форд Фокус» подожгли в Пскове в ночь на 29 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Народной поступило в 1.35. Огнем повреждены колесо и моторный отсек.

А в деревне Добручи в Гдовском районе в 15.50 горел дачный дом. Причина — короткое замыкание электропроводки. Спасены три дачных дома и столько же хозяйственных построек.

В 23.04 поступило сообщение о возгорании в деревне Дубище Невельского района. Там полностью выгорели садовый дом и веранда, огнем по всей площади повреждена кровля. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

В 3.37 пожар произошел в деревне Ляпуны Опочецкого района. Огонь уничтожил кровлю бани, повреждены стены. Причина — короткое замыкание электропроводки. Спасены дом и хозяйственные постройки.