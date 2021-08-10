Происшествия

Мужчину в белой футболке разыскивают в Великих Луках

Андрей Федоров 1988 года рождения пропал в Великих Луках, сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушел на работу утром 9 августа, вечером отвечал на звонки. Последний раз его видел вечером в тот же день по адресу: улица Дружбы, дом 5, корпус 2. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Разыскиваемый был одет в белую футболку, темные спортивные брюки и белые кроссовки.

Информацию, которая поможет в поисках мужчины, можно сообщить по телефонам 89113767676 или 02.