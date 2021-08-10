Происшествия

Ангар и 380 рулонов сена сгорели в Великолукском районе

Ангар с сеном сгорел в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 11 августа в 19.39 поступило сообщение о пожаре в деревне Иваново Переслегинской волости. Огнем уничтожен ангар 10 на 30 метров и сено - 380 рулонов по 350 кг каждый. Предположительная причина пожара - поджог.

11 августа произошло еще несколько пожаров. Так, в 2.35 в деревне Гарино Пушкиногорского района из-за неосторожного обращения с огнем сгорела бесхозная постройка.

В 00.33 в деревне Пружково (Дедовичский район, Шелонская волость) сгорела баня. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.