Происшествия

Псковские таможенники задержали на границе автомобиль довоенного производства

Псковские таможенники задержали на российско-белорусской границе старинный автомобиль, который гражданин России пытался вывезти в Республику Беларусь без разрешительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Задержанное транспортное средство – легковой автомобиль марки «Nash 400 series» – представляет собой образец довоенного автомобильного производства. Заднеприводный четырехдверный седан мощностью 60 лошадиных сил был выпущен в 1930 году. Эксперты установили, что он укомплектован исходными элементами в оригинальном состоянии, имеет заводской идентификационный номер и оригинальную маркировку приборов на приборной доске.

Автомобиль относится к категории культурных ценностей, имеющих особое значение, в отношении которого правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза. По оценкам экспертов, рыночная стоимость с учетом его фактического состояния, комплектности и степени износа превышает 1,8 млн рублей.

По факту незаконного перемещения через государственную границу культурной ценности в крупном размере без разрешительных документов на вывоз с территории РФ возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.