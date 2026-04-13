11 палов травы зафиксировали в Псковской области за минувшие выходные

За минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на 11 ландшафтных пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

За 11 апреля палы травы на общей площади 4,34 га произошли в Великих Луках, Великолукском муниципальном округе, Невеле, Плюссе и Пустошке.

Помимо этого, на следующий день горела площадь 7,8 га в Великолукском муниципальном округе, Палкино, Гдове и Печорах.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.