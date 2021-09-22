Условный срок получил пскович за кражу ювелирных украшений

25-летнего жителя Пскова приговорили к условному лишению свободы за кражу ювелирных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.
В прошлом году молодой человек, гостивший у потерпевшей, украл из деревянной шкатулки, находящейся в ящике комода, ювелирные украшения на общую сумму почти 340 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).
Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 1 год 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда вступил в законную силу.