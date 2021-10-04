Происшествия

В Псковской области задержали двух иностранцев за попытку нарушить запрет на въезд в Россию

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами, въезд которым на территорию страны не разрешен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На минувших выходных в Невельском районе в ходе проверки пассажирского поезда, следовавшего из Белоруссии в Санкт-Петербург пограничники выявили двух иностранцев, которые прибыли в Россию, заведомо зная, что въезд им запрещен.

Как выяснилось, ранее один из нарушителей неоднократно привлекался к административной ответственности на территории России, а другой был судим за кражу. В связи с этим компетентные органы приняли решение о неразрешении въезда в Россию, о чем молодые люди были уведомлены.

Мужчины пренебрегли наложенными ограничениями, и Пограничное управление ФСБ Росси по Псковской области возбудило в отношении каждого иностранца уголовные дела по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». По данной статье правонарушителям может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.