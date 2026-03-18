Первые в сезоне случаи пала травы зафиксировали в Псковской области

Четыре ландшафтных пожара зарегистрировали в регионе 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Пожары произошли в Псковском муниципальном округе, Острове, Печорах и Пыталово. Общая площадь площадь возгорания составила 5,5 га.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.