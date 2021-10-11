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Появилось видео спасения упавшей с моста девочки в Пскове

Появилось видео спасения упавшей с моста девочки в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Ранее, 10 октября, очевидец сообщил в дежурную часть полиции о том, что с моста через реку Великая упала девочка. Она находилась в холодной воде и просила о помощи.

На место незамедлительно выдвинулся ближайший экипаж ППСП УМВД России по городу Пскову в составе полицейского (водителя) старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина и старшины полиции Дмитрия Малышева.

«Прибыв на центральную городскую набережную, Денис Кузьмин передал напарнику табельное оружие, снял верхнее форменное обмундировании и нырнул в воду. В кратчайшие сроки ему удалось доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и помочь ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы. На помощь полицейскому пришли неравнодушные псковичи – один из очевидцев поплыл вслед за сотрудником полиции и помог ему сопроводить ребенка до берега. На набережной Дмитрий Малышев передал ребенка приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.

Девочку госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью 12-летней псковички ничего не угрожает.

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УМВД России по Псковской области благодарит очевидцев, которые не остались равнодушными и вовремя вызвали экстренные службы на место ЧП, а также помогли спасти девочку. В настоящий момент решается вопрос о поощрении полицейских, добавили в полиции.