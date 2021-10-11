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При спасении тонущего ребенка в Пскове у полицейского отказала нога

Сотрудник полиции, который спас прыгнувшую с Ольгинского моста девочку в Пскове, выехал на место происшествия и подробно рассказал о случившемся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области. В кадре Денис Кузьмин

Из воды девочку достал полицейский (водитель) мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старший сержант полиции Денис Кузьмин. Он вместе с напарником прибыл на набережную после сообщения об инциденте, разделся и прыгнул в воду.

«Заплыв за опору, я увидел девочку, которая пытается схватиться за бетон. Она то опускалась, то поднималась в воде. Я подплыл к ней, взял ее, и мы подплыли к бетонному ограждению, чтобы перевести дух», - рассказал Денис Кузьмин.

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После он вместе с ребенком направился к берегу. «Мы плыли вместе к берегу, и я почувствовал на середине пути, что у меня отказывает нога. Здесь на помощь мне подплыл прохожий, я очень благодарен ему за это, - заметил полицейский. - И вместе мы вытащили девочку».

По словам Дениса Кузьмина, после спасения ребенка он полностью выбился из сил. «Я как-то не раздумывая разделся и прыгнул в воду, но когда прыгнул, почувствовал, что дыхание куда-то пропало, видимо, вода очень холодная была. Но что-то сподвигло меня, и я поплыл дальше, дыхание вернулось, но когда вышел, был уже практически без сил», - заключил он.