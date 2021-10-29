Происшествия

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в хищении спиртного

30 октября в 17:44 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего местного жителя, который открыто похитил с витрины спиртные напитки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, по данному факту проводится проверка.