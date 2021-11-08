Происшествия

Юная псковичка похищала деньги у горожан под предлогом звонка по телефону

Юная псковичка похищала деньги у горожан под предлогом звонка по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области.

В отношении 17-летней девушки возбудили три уголовных дела. Ее подозревают в совершении трех краж с банковских счетов горожан.

По версии следствия, в сентябре-октябре этого года подозреваемая подходила к случайным прохожим в Пскове. Входя в доверие юношей, она просила у них телефоны под предлогом важного звонка. Делая вид, что разговаривает по гаджету, подозреваемая, используя возможности быстрого перевода, похищала с банковских счетов потерпевших денежные средства на сумму от одной до четырех тысяч рублей.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими устанавливают подельников подозреваемой и все эпизоды их преступной деятельности.

Следственное управление призывает граждан быть предельно бдительными и не доверять незнакомым людям свои смартфоны, которые помимо персональных данных пользователя, содержит много другой личной информации, а также разные возможности для быстрых переводов денежных средств, которыми могут воспользоваться злоумышленники.