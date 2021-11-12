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Мужчин с признаками наркотического опьянения в Острове задержал ОМОН

13.11.2021 12:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали в Острове мужчин с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками ОМВД России по Островскому району при проведении профилактических мероприятий на территории города Острова задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения», - говорится в сообщении. 

Горожан привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Теги: #Росгвардия #наркотики #ОМОН
Источник: Псковская Лента Новостей
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