Происшествия

Мужчин с признаками наркотического опьянения в Острове задержал ОМОН

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали в Острове мужчин с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками ОМВД России по Островскому району при проведении профилактических мероприятий на территории города Острова задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

Горожан привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.