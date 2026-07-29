 
Происшествия

Мошенники выманили у псковичей более пяти миллионов рублей

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Неустановленные злоумышленники по телефонам обманным путем ввели в заблуждение некоторых жителей Пскова, завладев их денежными средствами на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В частности, кибермошенники порекомендовали собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет», что те и сделали. А кому-то предложили через некую фирму приобрести на выгодных условиях иномарку.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения мошенников, лишились в общей сложности свыше 5 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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