Мошенники выманили у псковичей более пяти миллионов рублей

Неустановленные злоумышленники по телефонам обманным путем ввели в заблуждение некоторых жителей Пскова, завладев их денежными средствами на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В частности, кибермошенники порекомендовали собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет», что те и сделали. А кому-то предложили через некую фирму приобрести на выгодных условиях иномарку.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения мошенников, лишились в общей сложности свыше 5 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.