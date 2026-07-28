Пскович попытался похитить более 346 килограмм дизтоплива из локомотива

Сотрудники уголовного розыска Псковского ЛО МВД России на транспорте задержали 46-летнего местного жителя, причастного в совершении хищения дизельного топлива, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении на транспорте МВД России

по северо-западному федеральному округу.

Фото: управление на транспорте МВД России

по северо-западному федеральному округу

Мужчина, работая в одной из транспортных организаций, при проведении хозяйственных работ в ночное время, слил из топливной системы локомотива дизельное топливо общим весом более 346 килограмм, принадлежащего транспортной организации.

После этого фигурант сбросил с локомотива часть заполненных пластиковых канистр в откос железнодорожных путей, часть перенёс в свое транспортное средство с дальнейшим намерением распорядиться топливом в личных целях. Однако был задержан сотрудниками транспортной полиции.

По данному факту отделом дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.