 
Происшествия

Пскович попытался похитить более 346 килограмм дизтоплива из локомотива

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Сотрудники уголовного розыска Псковского ЛО МВД России на транспорте задержали 46-летнего местного жителя, причастного в совершении хищения дизельного топлива, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении на транспорте МВД России
по северо-западному федеральному округу.

Фото: управление на транспорте МВД России
по северо-западному федеральному округу

Мужчина, работая в одной из транспортных организаций, при проведении хозяйственных работ в ночное время, слил из топливной системы локомотива дизельное топливо общим весом более 346 килограмм, принадлежащего транспортной организации.

После этого фигурант сбросил с локомотива часть заполненных пластиковых канистр в откос железнодорожных путей, часть перенёс в свое транспортное средство с дальнейшим намерением распорядиться топливом в личных целях. Однако был задержан сотрудниками транспортной полиции. 

 

По данному факту отделом дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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