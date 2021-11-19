Происшествия

Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках

Полицейские в Великих Луках выявили факты нарушения правил хранения и продажи алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 ноября в магазине на улице Строителей полицейские зафиксировали факт хранения алкоголя без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность его производства и оборота. Установлено также, что алкоголь там продавали с нарушением установленных временных рамок. Правоохранители изъяли более 1 000 литров вина, водки, настойки, пива.

В этот же день в магазине на Октябрьском проспекте полицейские выявили факт оборота пива без сопроводительных документов. Более 100 литров напитка изъяли.

А 18 ноября свыше 1000 литров спиртного стражи порядка изъяли на складе на улице Первомайской. На этот алкоголь тоже не было сопроводительных документов.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.