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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Киянца

В Псковском городском суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего и. о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, бывшему руководителю главного транспортного предприятия области назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

Бывший директор «Псковпассажиравтотранса» обвинялся в сокрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ налогов, сборов, пени и штрафа, после чего уполномоченный орган обоснованно применял к организации принудительные санкции.

По версии следствия, осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора – государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс», направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денег на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.

В июне Псковский городской суд вынес приговор другому экс-руководителю ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александру Питиримову по точному такому же обвинению. Ему было назначено наказание в виде штрафа, согласно статье 64 УК РФ, ниже нижнего предела - 250 тысяч рублей.