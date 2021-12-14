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В Псковской области пресекли попытку узнать гостайну у пограничников. ВИДЕО

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с УФСБ по региону пресекли попытку получения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления.

Сотрудники органов безопасности задержали жителя Псковской области при попытке дать взятку действующему сотруднику пограничного управления. Так пскович пытался получить сведения, составляющие государственную тайну.

Мужчина рассчитывал за денежное вознаграждение получить сведения о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы для их дальнейшего использования в целях организации контрабандной деятельности через государственную границу России, рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся процессуальные действия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.