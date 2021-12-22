Происшествия

Пскович попался на краже продуктов из магазина на Октябрьском проспекте

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

22 декабря в 16.57 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 52-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.