Происшествия

Росгвардейцы задержали укравшего продукты псковича в канун Нового года

Росгвардейцы задержали укравшего продукты псковича в канун Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии принял сигнал «Тревога» 31 декабря. Он поступил из охраняемого объекта - магазина на улице Труда в Пскове.

Незамедлительно прибывшие на место росгвардейцы задержали 42-летнего гмужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.