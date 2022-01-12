Происшествия

Автобус загорелся на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Рейсовый автобус загорелся на улице Юбилейной в Пскове около 17.30 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

По предварительной информации, у автобуса загорелось колесо, и пламя начало распространяться на транспортное средство. «Водитель успел высадить пассажиров, однако потушить пламя не удалось. На помощь подоспел экипаж ДПС в составе старших лейтенантов полиции Артёма Баранова и Анатолия Михайлова. Штатными средствами пожаротушения полицейские не позволили огню охватить автобус до прибытия МЧС. В ходе инцидента никто не пострадал, дорожные полицейские обеспечили безопасность движения при дальнейшей ликвидации пожара», - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что эти полицейские ранее неоднократно оказывались на месте пожара и помогали людям, попавшим в критическую ситуацию. За решительные и профессиональные действия Артём Баранов награждён медалью «За смелость во имя спасения».