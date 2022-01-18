Происшествия

В Псковской области возбудили дело по факту незаконного ввоза автомобилей из Латвии

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз двух грузовых транспортных средств с территории Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Так, два водителя латвийской транспортной компании в июле прошлого года через МАПП Бурачки ввезли в Российскую Федерацию товар на грузовом автомобиле и седельном тягаче с прицепом. Для них определили срок временного ввоза, товары были доставлены в орган назначения, а таможенная процедура завершилась в срок.

Однако сотрудники установили, что в установленную дату транспортные средства с территории Евразийского экономического союза не вывезли. Кроме того, машины не поместили под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» и не зарегистрировали в органах ГИБДД.

«Невывоз транспортных средств в указанный срок повлек возникновение у декларанта обязанности по уплате таможенных платежей. Сумма таможенных платежей за грузовик превышает 940 тысяч рублей, а за седельный тягач с полуприцепом - более 1,6 миллионов рублей», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. Так, общая сумма неуплаченных таможенных платежей за ввезенные водителями латвийской компании два грузовых автомобиля международной перевозки превысила 2,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до двух лет.

В таможне напомнили, что временно ввозимые транспортные средства международной перевозки ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин до истечения срока, установленного в соответствии со статьей 274 Таможенного кодекса ЕАЭС. Они подлежат обратному вывозу с таможенной территории ЕАЭС либо помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. Однако обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении временно ввозимых транспортных средств международной перевозки возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на транспортное средство.