Происшествия

Великолучанка попросила прекратить дело в отношении угрожавшего ей сожителя

Мировой судья судебного участка № 39 города Великие Луки прекратил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который обвинялся в угрозе убийством сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2021 года великолучанин в ходе словесного конфликта с сожительницей решил ее напугать - схватил женщину рукой за шею и стал душить со словами «Я тебя убью!». В результате она ощутила удушье, а угрозу восприняла реально, так как мужчина вел себя агрессивно. При этом потерпевшая не могла оказать сопротивления из-за физического превосходства сожителя.

В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и пояснила, что мужчина перед ней извинился, она его простила и претензий не имеет. Подсудимый и его защитник ходатайство поддержали. Государственный обвинитель также не возражал против.

Суд, учитывая мнение сторон, прекратил уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ. Постановление суда в законную силу пока не вступило.