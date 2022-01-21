Происшествия

Псковича отправили в колонию за кражу смартфона и денег

Псковича отправили в исправительную колонию за кражу смартфона и денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

19 сентября 2021 года мужчина находился в квартире знакомого. Он взял с поверхности журнального столика смартфон, а затем подошел к мебельной стенке, откуда украл 1300 рублей. Похищенное пскович спрятал в свои брюки. Общий ущерб составил 11 300 рублей.

Мировой судья судебного участка №26 города Пскова признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.