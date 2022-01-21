Происшествия

Жилой дом сгорел в Новоржевском районе, на момент возгорания в здании были дети

Возгорание в жилом доме в деревне Орша Новоржевского района произошло утром 22 января.

Как уточняет газета «Земля новоржевская», вызов поступил на пульт дежурного пожарной части №18 в 6.00. О происшествии сообщили жители соседнего дома. На место выезжали два пожарных расчета в составе шести человек и двух единиц техники.

На момент возгорания в доме находилась семья с двумя малолетними детьми. Выйти из горящего здания удалось всем, никто не пострадал. Огонь полностью уничтожил веранду, частично - крышу и внутренние помещения. Причины пожара устанавливаются.

Кроме того, в региональном управлении МЧС России Псковской Ленте Новостей сообщили о пожаре в жилом доме, произошедшем 21 января в деревне Теребуни Стругокрасненского района. Вызов поступил в ведомство в 6.15. В результате возгорания жилой дом полностью сгорел вместе с пристройкой к нему. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.