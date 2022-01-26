Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января прокомментировал убийство собак в селе Чернево Гдовского района.
Прокурор подчеркнул, что есть все признаки для предъявления обвинения. «Остается только органам полиции найти виновное лицо», - добавил он.
Напомним, в новогодние праздники в селе Чернево неизвестный застрелил трех собак. Сообщение о случившемся поступило в полицию, после чего на место происшествия сразу выдвинулась следственно-оперативная группа, которая организовала работу по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.
Полиция призывает граждан, располагающих значимой информацией об этом инциденте, обращаться по телефонам: 02 или (81131) 2-19-32.
Напомним, что инцидент вызвал резонанс в обществе. В социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные граждане разместили петицию с требованием найти убийцу собак.
Ситуацию прокомментировал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он призвал руководство и сотрудников регионального УМВД найти и наказать виновных в убийстве животных.