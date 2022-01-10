В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе

В социальной сети «ВКонтакте» запустили петицию с призывом наказать убийц трех собак в Гдовском районе.
Фото: mawylia_filippova / Instagram
Напомним, инцидент произошел в селе Чернево днем 5 января. Автор петиции сообщил, что неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли трех собак. У двух из них есть хозяева, третья была бездомной, но «безобидной и дружелюбной».
«Существует вероятность, что эти беспредельщики смогут избежать наказания! Необходимо придать максимальной огласке произошедший инцидент! Помогите наказать безжалостных убийц домашних животных!» - призвал мужчина.
На данный момент проголосовало более 400 человек. Петиция размещена здесь.