Общество

В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе

В социальной сети «ВКонтакте» запустили петицию с призывом наказать убийц трех собак в Гдовском районе.

Фото: mawylia_filippova / Instagram

Напомним, инцидент произошел в селе Чернево днем 5 января. Автор петиции сообщил, что неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли трех собак. У двух из них есть хозяева, третья была бездомной, но «безобидной и дружелюбной».

«Существует вероятность, что эти беспредельщики смогут избежать наказания! Необходимо придать максимальной огласке произошедший инцидент! Помогите наказать безжалостных убийц домашних животных!» - призвал мужчина.

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На данный момент проголосовало более 400 человек. Петиция размещена здесь.