Происшествия

Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе

В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе

Отметим, что инцидент вызвал резонанс в обществе. Петицию с требованием найти убийцу собак в социальной сети «ВКонтакте» запустили неравнодушные граждане.

Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе

Ранее сообщалось, что полиция не возбудила уголовное дело по факту убийства животных. Поиск виновного ведут в рамках доследственной проверки.

«В новогодние праздники в селе Чернево произошло жуткое убийство охотничьих собак. Неизвестный расстрелял животных и оставил на месте преступления. У двух собак есть хозяева. Переговорил с руководством областного УМВД, поиск предполагаемых преступников уже ведется. Моя позиция неизменна - такие преступления не должны оказаться безнаказанными. Уверен, руководство и сотрудники УМВД России по Псковской области сделают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки найти виновных», - подчеркнул губернатор.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал руководство и сотрудников регионального УМВД найти и наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе. Свой комментарий глава региона опубликовал в Instagram.

В опросе приняло участие 100 человек

В опросе приняло участие 100 человек

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Нет. Лучше ресурсы и силы направить на решение внутренних проблем

Нет. Мы больше не империя

Да, ведь мы члены ОДКБ. Если нас просят — надо выполнять договоренности

Да, мы должны защищать свои национальные интересы

Да, ведь мы были единой страной - нужно помогать братским народам

Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?

Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе

Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе

В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе

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