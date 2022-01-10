Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал руководство и сотрудников регионального УМВД найти и наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе. Свой комментарий глава региона опубликовал в Instagram.
Фото: mawylia_filippova / Instagram
Ранее сообщалось, что полиция не возбудила уголовное дело по факту убийства животных. Поиск виновного ведут в рамках доследственной проверки.
Отметим, что инцидент вызвал резонанс в обществе. Петицию с требованием найти убийцу собак в социальной сети «ВКонтакте» запустили неравнодушные граждане.